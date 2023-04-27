«НОВАТЭК-Челябинск» получил приз за лучший IT-проект

Специальный приз за лучший IT-проект в сфере промышленности и производства получил «НОВАТЭК-Челябинск» на площадке Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов»

Высокой оценкой отмечен проект компании — мобильное приложение для потребителей газа — физических лиц. Награду представителям компании вручили министр информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов и директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» — одно из первых в регионе в сфере ЖКХ. Оно позволяет оплачивать за газ без комиссии, передавать показания, выгружать электронную квитанцию, делать заявки, направлять обращения. Мобильное приложение и личный кабинет «НОВАТЭК-Челябинск» активно используют четверть из 950 тысяч абонентов компании.





В работе форума приняли участие представители 20 регионов страны.