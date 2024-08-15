Недвижимость по-прежнему можно купить по госпрограммам

«Семейная ипотека» продлена до 2030 года

Erid: 2SDnjdyWDu4

Весной и летом 2024 года рынок первичного жилья в Челябинске, как и по всей стране, получил дополнительный стимул роста. На фоне ожиданий изменения условий льготной ипотеки многие семьи стремились успеть купить квартиру до начала июля. Это подстегнуло увеличение объема сделок с новостройками с привлечением кредитных средств, и ситуация стала беспрецедентной. В банке ПСБ рассказали о росте выдач льготной ипотеки до рекордных значений.

В первом полугодии 2024 года объем ипотеки, выданной в рамках субсидированных программ челябинским ипотечным центром ПСБ, составил более двух миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей были выданы во втором квартале. При этом объем выдач льготной ипотеки за текущее полугодие на 47% превысил показатель аналогичного периода прошлого года, а ее доля в общем объеме выданных ПСБ ипотечных кредитов выросла до максимальных значений и достигла 65%. Годом ранее этот показатель составлял лишь 34%.

Чаще всего жилищные кредиты в Челябинской области оформляют покупатели недвижимости в возрасте 35-45 лет. Более 80% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке. У трети таких клиентов есть один или два ребенка. 95% всех ипотечных сделок приходится на покупку квартиры, и только 5% — на приобретение жилого дома.

Приобрести недвижимость на льготных условиях по-прежнему возможно. Госпрограмма «Семейная ипотека» продлена до 2030 года. По этой программе в ПСБ доступно оформление кредита на покупку квартиры в новостройке, на вторичном рынке или на строительство индивидуального жилого дома. Программа распространяется на пары с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет, или двое и более детей, не достигших 18 лет, или ребенок не старше 18 лет с установленной категорией «ребенок-инвалид».

Кроме того, с прошлой осени в ПСБ можно воспользоваться госпрограммой «Новые субъекты 2%». Она действует на покупку готового или строящегося жилья на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Вопрос покупки жилья продолжает оставаться насущным для многих семей города и области. Важно, чтобы он решался в режиме „одного окна“, максимально быстро и комфортно для всех участников сделки. Именно так организована работа в новом офисе ПСБ на проспекте Ленина, 81, куда совсем недавно переехал и челябинский ипотечный центр банка»,— отметила руководитель ипотечного центра ПСБ в Челябинске Екатерина Богатырева.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк».