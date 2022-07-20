Недострой с участком в центре Миасса продали за 16,4 млн рублей

Инвестор займется развитием брошенного объекта

Долгострой в Миассе на улице 8-го Июля, 16 (Центральный округ, жилмассив Комарово) и земельный участок под ним купила челябинская компания «Промактив». Она как единственный участник победила в аукционе от Фонда развития территорий, следует из данных протокола. Эта федеральная структура занимается поиском инвесторов для развития брошенных объектов, дольщикам которых выплатили компенсации.

Право аренды участка площадью 9,3 тыс. квадратных метров «Промактив» получил за 12 млн 518 тыс. рублей при начальной цене 12 млн 506 тыс. рублей. Землю разрешено использовать для строительства жилых зданий, объектов культурно-бытового и иного назначения. Недостроенный дом достался компании за 3,88 млн рублей при начальных 3,87 млн.

«Данный участок перешел Фонду развития территорий от застройщика-банкрота по решению арбитражного суда. Участок расположен в центральной части города. Из его плюсов — хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура (детские сады, школа, поликлиника, магазины). Непосредственное окружение — жилая застройка, парк Комарово, река Миасс»,— отмечают в пресс-службе Фонда развития территорий.

Дом строила «Жилищная инвестиционная корпорация» в 2013—2016 годах. В мае 2019 года решением Арбитражного суда Челябинской области компания признана банкротом. В июле Миасский городской суд приговорил директора фирмы за хищение денег 100 дольщиков к трем годам колонии-поселения.

Граждане, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика, летом — осенью 2021 года получили компенсации общей суммой 153,4 млн рублей. Выплаты предоставлены по решению Наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Если бы дом ввели в эксплуатацию, в нем было бы 7,3 тыс. квадратных метров жилой площади и 580 «квадратов» коммерческой. Сейчас площадь постройки составляет 1,39 тыс. квадратных метров.

ООО «Промактив», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в марте 2014 года. Основная сфера деятельности — купля-продажа жилых и нежилых зданий, сооружений и помещений. Владелица и гендиректор — Людмила Корнева из Курганской области. Чистая прибыль компании в 2021 году составляла 24,7 млн рублей.