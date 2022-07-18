Недострой рядом с ЖК «Западный луч» в Челябинске продали за 12 млн рублей

Администрация города готовится подписать с покупателем договор

Мэрия Челябинска продала недостроенное здание на пересечении улиц Труда и Энгельса. Об этом на аппаратном совещании сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Объект ранее принадлежал компании «Бриз», его изъяли по решению суда в 2021 году.

«Аукцион проходил 12 июля. На сегодняшний день подготовлен проект договора о купле-продаже объекта», — отмечает Надежда Рыльская.

Назначение объекта в публичной кадастровой карте не указано. По некоторым источникам, строили автомоечный комплекс. Он готов только на 23%. Площадь объекта — 355 квадратных метров, участка — 974,3 «квадрата». Рядом идет строительство здания для налоговой службы Челябинской области.





Продали недострой за 12,29 млн рублей при начальной цене в 5,8 млн рублей. На аукцион заявлялись шесть участников, в том числе четыре индивидуальных предпринимателя. Торги выиграла бизнесмен Мария Тиунова.

По данным базы «СБИС», она из Сатки. Сфера деятельности ИП, зарегистрированного в марте 2003 года, — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. Мария Тиунова является учредителем компаний «Дверной Стандарт Плюс» в Челябинске и «Дверной Стандарт — Пермь» в Екатеринбурге, имеет 50% в ООО «Дверной Стандарт» в Уфе.

Добавим, что ранее мэрия Челябинска выставила на продажу один из старейших недостроев города — на улице Васенко. Начальная цена здания, которое начали возводить еще в конце 1990‑х, составляет 19 млн рублей.