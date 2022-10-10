Замена шин в Челябинске подорожала на 25%

Мастерские готовятся к наплыву клиентов в высокий сезон

В Челябинске шиномонтажные центры в начале октября увеличили стоимость услуг по замене летней резины на зимнюю на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько обойдется в этом году подготовка легкового автомобиля к зиме и есть ли на рынке дефицит шин, масел, фильтров.

Сезонный фактор

Только у 15% челябинских шиномонтажных сервисов есть официальные сайты, где можно записаться онлайн и посмотреть прайс. Если осенью прошлого года стандартная замена шин радиусом R14 в мастерских обходилась в среднем в 1900 рублей, то теперь придется заплатить 2380 рублей.

«Подорожали расходные материалы, особенно герметики. К тому же мы включаем в оплату помывку шин перед заменой и размещение в индивидуальный пакет, стоимость которого также выросла с начала года. В связи с ростом инфляции выросла оплата труда сотрудникам»,— пояснила менеджер компании на условиях анонимности.

Как правило, сервисные центры Челябинска предлагают комплекс услуг по покупке и замене зимней резины, замене масла, фильтров и т. п. В торговых залах большой выбор шипованной резины российских и китайских производителей. Стоимость зимних покрышек Kama R14 (Россия) стартует от 2900 рублей за штуку, что является самым бюджетным вариантом. Шины Nankang и Cordiant стоят более 3,3 тыс. рублей за штуку. Шины китайских брендов, к примеру Rotalla, подорожали в сравнении с прошлым годом из-за разницы курсов валют, их стоимость стартует от 6 тыс. рублей за штуку. В такой же ценовой категории можно купить Pirelli, но есть трудности с заказом этой марки.





Премиальная линейка шин типа Michelin, Bridgestone, Continental представлена в Челябинске скудно, при этом менеджеры рекомендуют бронировать товар заранее, поскольку спрос высокий. Шины GoodYear (США) на полках в челябинской рознице не найти: экспорт продукции прекратился в Россию.

«Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 млн штук. Это на 30% больше, чем годом ранее. Из них более 33 млн шин — зимние, что на 43% больше, чем в прошлом сезоне смены резины. Текущих запасов зимних шин хватит более чем на девять месяцев. В последние годы весь рынок легковых шин составлял около 30—40 млн штук в год», — информирует Центр развития перспективных технологий.

При этом средняя стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5%, до 6,8 тыс. руб. Аналитики портала «Дром» сообщают, что новые автомобильные шины подорожали за год на 42%, подержанные шины — на 23%. На российские бренды рост цен минимален, сильнее всего подорожала импортная продукция, которая отгружается из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции.

«Дефицита зимней резины в челябинской рознице нет, но ценник, как мы видим, изменился. Поэтому, планируя покупку новых шин для своего авто, нужно заранее провести небольшой мониторинг стоимости комплекта зимней резины. Думаю, что цена комплекта будет существенно отличаться в зависимости от того, является ли компания официальным дистрибутором продукции или нет (или ввозит по параллельному импорту. — Прим. ред.). Приобретение шин на "Авито" несет за собой понятные риски, это товар бывший в употреблении, поэтому такая экономия может обернуться трагедией», — считает председатель челябинского регионального отделения общественной организации «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Расходники подорожали

Техническое обслуживание личного автомобиля перед зимним периодом в этом году подорожало на 50% из-за роста цен на расходные материалы, утверждают аналитики.

«Только по некоторым позициям наблюдается дефицит. Как мы говорили еще в марте, уход каких-то поставщиков означает, что нужно просто переключиться на других. Комплектующие и расходные материалы нужно заказать, произвести, привезти, и пока этот процесс идет, естественно, складской запас уменьшается. Вектор импорта сместился на Тайвань, Корею, Индию. Плюс стоит упомянуть Турцию, там производят большое количество автомобильных компонентов», — рассказывает директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

По его словам, технические жидкости, всевозможные фильтры, тормозные колодки, стойки, амортизаторы и все детали ходовой части практически на все марки автомобилей есть в наличии. Исключение — Land Rover, поиск оригинальных запчастей для этой марки значительно усложнен из-за изменения логистики и роста цен.

«Я рекомендую покупать запчасти и проводить ТО автомобиля перед зимой только в автосервисе. Он по закону несет полную ответственность и за запчасти, и за работу. В ином случае придется заказывать экспертизу и доказывать свою правоту в суде, что приведет к большим финансовым расходам. С начала года цены на запчасти выросли от 35% до 65% в зависимости от марки автомобиля ввиду усложнения логистики, удорожания сырья и роста уровня инфляции», — говорит Данил Соловьев.

По его словам, до конца 2022 года стоимость расходных материалов вырастет еще на 10—15%. В этой ситуации некоторые автосервисы запустили специальные акции, когда услуга по замене запчастей или технических жидкостей производится бесплатно.





В целом услуга по замене масла в январе — сентябре 2022 года подорожала на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, замена воздушного фильтра — на 46%, фильтра салона — на 20%. Услуга австосервисов по замене тормозных колодок, наоборот, стала дешевле на 4%.

Спрос меняет вектор

На «Авито» в Челябинске был зафиксирован рост интереса к покупке зимней резины, в том числе имеющей пробег 3—4 года.

«Продажи шин на платформе в сентябре выросли на 30% по сравнению с августом, а средний чек сделки по покупке комплекта покрышек составил 10 648 рублей. Зимнюю нешипованную резину покупали в 2,2 раза чаще, а зимнюю шипованную — в 2,6 раза. Средняя стоимость таких шин в городе составила 12 900 рублей и 10 700 рублей соответственно. В Челябинске на платформе размещено 120 тыс. объявлений по продаже шин, из них более 60 тыс. новые»,— сообщают аналитики платформы «Авито».

При выборе зимней резины на «Авито» можно быстро найти объявления с нужными моделями шин. Для этого можно воспользоваться фильтрами и указать необходимые параметры в настройках поиска слева на странице.

По данным «Авито», свечи зажигания в сентябре на портале покупали на 18% чаще по сравнению с предыдущим месяцем, а приобрести такие расходные материалы челябинцы могли в среднем за 840 рублей, что дешевле цены августа на 13%. Продажи масляных фильтров за месяц выросли на 7%, а средняя цена товара на платформе составила 2180 рублей, что ниже на 6%, чем в августе.