Нацпроект «Производительность труда» распространят на туризм, сервис и здравоохранение

В прошлом году экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 500 миллионов рублей

В 2024 году нацпроект «Производительность труда» распространят на туризм, сервис и здравоохранение. Среди других изменений — снижение планки для входа в программу для новых участников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



В 2024 году планируется заключить 168 соглашений об участии в нацпроекте, обучить 2788 сотрудников предприятий-участников программы, а также реализовать 89 проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

«Минэкономразвития РФ активно прорабатывает предложение о продлении нацпроекта „Производительность труда“ и за периметр 2024 года. Если решение будет принято, число участников нацпроекта во всей стране увеличится вдвое», — отметили в пресс-службе.

В прошлом году к нацпроекту в Челябинской области присоединилось более 30 новых участников.

«Экономический эффект от внедрения бережливых технологий на площадках только 28 предприятий, к настоящему моменту уже успевших завершить работу на пилотных потоках, превысил 500 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.

Бережливые технологии применяет 151 предприятие. Суммарная выручка составляет 273 миллиарда рублей в год.

Добавим, что в итоговом рейтинге нацпроекта за 2022 год, в который вошли 52 субъекта России, Челябинская область заняла первое место. И как лидер, Южный Урал получил право провести V Федеральный Форум «Производительность 360».