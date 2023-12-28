Наталья Кузьмина: «Перед оформлением кредита лучше сделать паузу и подумать, насколько нужны эти деньги»

В Челябинской области объем кредитования вырос на 50,4%

С начала 2023 года жителям Челябинской области было выдано потребительских кредитов на сумму более 300 миллиардов рублей. Объем кредитования вырос на 50,4%. В последние годы тема закредитованности стоит остро — по данным ЦБ, кредитование растет, проблема чрезмерной долговой нагрузки находится на контроле регулятора. Какие меры для этого принял ЦБ? Об этом в эксклюзивном интервью для информагентства «Первое областное» рассказала заместитель управляющего челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина.

— Наталья Сергеевна, как обстоят дела с кредитованием физлиц в нашем регионе?

— За 10 месяцев этого года жителям Челябинской области было выдано потребительских кредитов на сумму 338,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования вырос на 50,4%. Это больше, чем в целом по стране: в РФ по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года выдача потребительских кредитов увеличилась на 40,7%. При этом хотелось бы отметить, что в ноябре по сравнению с октябрем рост необеспеченного потребительского кредитования в целом по стране замедлился. Это произошло на фоне повышения вслед за ключевой ставкой рыночных процентных ставок по кредитам и ужесточения макропруденциальных лимитов, которые устанавливает Банк России.

— Влияние повышения ставок на объемы кредитования понятно, а как на них действуют макропруденциальные лимиты, о которых вы сказали? Что это за лимиты? Для кого они устанавливаются?

— Макропруденциальные лимиты Банк России устанавливает для кредитных организаций и МФО на выдачу рискованных потребительских кредитов. Они ограничивают выдачу кредитов или займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Сейчас с помощью лимитов ограничивается кредитование заемщиков, которые более 50% своего дохода ежемесячно направляют на платежи по кредитам, т. е. ПДН (показатель долговой нагрузки. — Прим. ред.) которых превышает 50%. Так, у банков кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должны составлять не более 5% в общем объеме выдач, а с ПДН от 50% до 80% — не более 30% по кредитам и не более 20% — по кредитным картам.

Кроме того, ограничена возможность искусственно удлинять срок потребительских кредитов для банков и займов для МФО. Кредиторы этим пользовались, чтобы была возможность снижать ежемесячные платежи и кредитовать уже достаточно сильно закредитованных граждан.

Отмечу, что макропруденциальные лимиты не применяются, если речь идет о выдаче кредитов или займов юридическим лицам, физлицам для осуществления ими предпринимательской деятельности или же если речь идет об оформлении ипотечных и автокредитов.

— Для чего нужны макропруденциальные лимиты?

— Лимиты нужны, чтобы ограничить риски для граждан, финансового сектора и экономики в целом.

Лимиты уменьшают доступность кредитов для граждан с высокой долговой нагрузкой. А это в свою очередь снизит риски избыточной закредитованности населения и в конечном итоге убережет таких граждан от попадания в долговую яму.

Для банков и МФО введение макропруденциальных лимитов призвано способствовать формированию более здоровой структуры кредитования, ограничению рисков потерь от невозврата кредитов.

И наконец, относительно экономики в целом. Когда большая часть доходов человека уходит на обслуживание долга, то ухудшается качество жизни людей. А дальше цепочка влияния следующая: поскольку качество жизни ухудшается, человек вынужден ограничивать себя во всем, в том числе в совершении покупок. В результате страдает и экономика, поскольку общий спрос тоже сокращается. Из-за снизившегося спроса предприятиям труднее реализовывать свою продукцию и они вынуждены сокращать производство. Часть компаний рискуют обанкротиться, и многие люди могут потерять работу и доход. У банков же при этом будут потери в результате списания «плохих» кредитов — то есть тех, по которым не поступают платежи, и их возможности кредитовать экономику снизятся.

— Наталья Сергеевна, но все же многие банки и МФО продолжают активно предлагать свои кредитные продукты, заманивают выгодными предложениями...

— Любой, даже самый выгодный, кредит нужно будет вернуть в установленный срок и выплатить проценты за его использование. Поэтому активные рекламные кампании финансовых организаций не должны мешать осмотрительности, особенно если у вас уже есть кредитные обязательства. Что касается «заманивания выгодными предложениями», хотелось бы обратить внимание читателей на вступивший с 23 октября 2023 года закон, который запрещает недобросовестную рекламу кредитов и займов. Речь идет о случаях, когда кредиторы привлекают клиентов низкой процентной ставкой, не акцентируя, т. е. фактически скрывая условия ее получения. Теперь банки и МФО обязаны в любой рекламе указывать не только минимальную, но и максимальную ставку. Кредитор должен отображать в рекламном сообщении полную информацию о стоимости кредита, причем тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. В результате потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары и услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке. Это касается как текстовых рекламных сообщений, так и публикаций на сайтах, в мобильных приложениях, аудио- и видеороликах.

Полагаем, что такие правила позволят заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитования и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

— Если наш читатель прямо сейчас читает интервью и находится на стадии принятии решения, брать ему кредит или нет, — что вы ему посоветовали бы?

— Прежде всего не нужно переоценивать свои возможности. Перед оформлением кредита лучше сделать паузу и подумать: насколько нужны эти деньги именно в этот период? Можно ли обойтись без них и как возвращать полученную сумму? Нужно учитывать не только свою зарплату, пенсию или другие доходы, но и непредвиденные обстоятельства. Увольнение, болезнь или внешние обстоятельства могут резко ухудшить финансовое положение.

Еще такой совет: не спешите брать кредит в первом же банке. Лучше изучить условия кредитов в нескольких организациях. Обратите внимание не только на процентную ставку, но и на другие параметры: срок кредитования, штрафы и пени за просрочку, необходимость страховки и ее стоимость.

Также всегда советуем не полениться и прочитать весь текст договора. Внимательно изучите все условия выдачи и погашения кредита. Посмотрите полную стоимость кредита в процентах и в рублях — она указана в квадратной рамке на первой странице договора.