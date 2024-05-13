Наращиваем мощности: в Челябинске вновь пройдет конференция маркетологов «Завод»

Важное для креативного сообщества региона событие можно посетить бесплатно

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В Челябинске третий раз пройдет большая конференция маркетологов «Завод». Эксперты расскажут о рабочих инструментах, лучших практиках и трендах в области рекламы и продвижения. Организаторы — региональные Агентство международного сотрудничества, центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития Челябинской области в партнерстве с Клубом маркетологов-сервисологов УрФО (КМС).

В этом году лейтмотивом конференции станет маркетинг на опережение, возможность выстраивать стратегию исходя из текущих реалий. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

«Креативные индустрии сегодня определяются как один из базовых секторов российской экономики. Совершенствуется законодательная база, оттачиваются механизмы поддержки. Постоянно общаясь с нашими предпринимателями из креативного сектора, мы понимаем, что инструменты маркетинга и рекламы являются важной частью креативных индустрий и вносят ценный вклад в эффективный рост экономики. Более того, качественный маркетинг и успешная рекламная кампания сами превращаются в творческий проект, помогая взаимному опылению и развитию различных отраслей креативных индустрий. Продуманная упаковка, осознанная работа с целевой аудиторией, эффективное продвижение нужны абсолютно всем направлениям бизнеса, и во многом успех продукта зависит именно от этого. Конференция „Завод“ — значимое событие для креативного комьюнити региона, и мы всегда поддерживаем подобные инициативы», — рассказывает заместитель директора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

«Эту конференцию мы проводим третий год подряд, и темы не теряют своей актуальности. Во многом благодаря активному развитию рынка поток тем неисчерпаем. Нам важно обратить внимание на ключевые моменты, которые каждый сможет применить на практике независимо от сферы деятельности. Благодаря тому, что мероприятие проводится в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“, участие бесплатное», — комментирует контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Основные тематические блоки: «Тренды. Маркетинг. Креатив», «Бизнес и PR», Digital. SMM и событийный маркетинг. Эксперты расскажут о трендах в маркетинге, инструментах в digital, локальных брендах и способах взаимодействия с аудиторией, управлении репутацией и контенте.

К участию приглашаются рекламные агентства и специалисты по продвижению, маркетологи, руководители и собственники бизнеса.

Мероприятие пройдет 23 мая в МТС Live Холл по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 181.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Количество мест ограничено.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».