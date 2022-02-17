Налоговые отчисления Челябинской области в госбюджет выросли на 55%

Регион вошел в топ-20 по объему платежей в бюджетную систему страны

В прошлом году Челябинская область перечислила в федеральный бюджет 153 млрд рублей, что на 55% больше уровня 2020 года, сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По итогам 2021 года регион занимает 19-ю позицию в общероссийском рейтинге по объему платежей в бюджетную систему страны.

«По итогам 2021 года почти половина (47,6%. — Прим. ред.) всех налогов, поступивших в бюджетную систему России, были собраны на территории пяти регионов. Больше всего налогов собирается в Москве (16,8% поступлений) и Ханты-Мансийском автономном округе (14,4%), а также Ямало-Ненецком автономном округе (6,7%), Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%)», — говорится в исследовании FinExpertiza.

По данным аналитиков, самые крупные поступления в госказну в 2021 году обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС. Сама же пятерка налоговых лидеров осталась прежней, однако Санкт-Петербург сместил с третьего места Ямало-Ненецкий автономный округ. Динамика отчислений налогов, сборов и обязательных платежей Челябинской области в федеральный бюджет является положительной.



Ежегодно фиксируется прирост объемов налоговых платежей: в 2019 году в госказну регион перечислил 88 млрд рублей в виде налогов и сборов, в 2020 году — 99 млрд, в 2021-м — 153 млрд рублей. Доля Челябинской области в общих налоговых поступлениях в госказну составила 1,3% по итогам 2021 года.

По мнению экспертов, рост налоговых отчислений Челябинской области обеспечивает развитие промышленного комплекса. По мнению экономиста Сергея Гордеева, металлургическая ориентация дает региону преимущество из-за позитивной конъюнктуры на глобальном рынке.

«Это попытка использовать особо выгодную ситуацию, которая сложилась в экономике. В связи с недавней инициативой было принято дополнительное налогообложение ряда металлургических предприятий. Все они, как правило, платят налоги с большим авансом, потому что заключают долгосрочные договоры», — говорит Сергей Гордеев.

Отметим, в абсолютном большинстве регионов, 64 из 85, размер налоговых сборов не превысил 1% от общероссийской суммы. Самые скромные налоговые отчисления были собраны на территории Ингушетии (0,02%), Еврейской автономной области (0,03%), Тывы (0,03%).

«Основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Однако из них регионам достается только налог на прибыль и подоходный налог. То есть в выигрыше оказываются субъекты, где бизнес имеет большие прибыли и где много людей с высокими заработками. В данном случае мы говорим о крупных городских агломерациях, прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге», — говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По ее словам, у 20 из 85 регионов налоговые отчисления в федеральный бюджет превышают региональную часть. Меньше всего налогов оставляют себе сырьевые регионы. Так, Ханты-Мансийский автономный округ оставляет лишь 8,5% от всех собранных на своей территории налогов, Ямало-Ненецкий автономный округ — 15,4%, Ненецкий автономный округ — 16,4%. При этом именно нефтегазовые регионы в целом обеспечивают одни из самых солидных налоговых траншей в госказну.