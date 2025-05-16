Налоговая служба Южного Урала увеличила перечисления в бюджеты в 2,2 раза

Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Управления ФНС по региону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Управления ФНС по Челябинской области Александром Жеребцовым. Стороны обсудили развитие экономики региона, вопросы налогового стимулирования бизнеса и меры его поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Челябинская область активно развивается, и для нас крайне важно, чтобы бизнес чувствовал поддержку. А налоговая служба сегодня не только фискальный орган, но и один из институтов, оказывающий поддержку бизнесу в том числе. Мы готовы, как и прежде, активно помогать, взаимодействуя с налогоплательщиками, решая совместно возникающие вопросы. Уверен, мы справимся со всеми вызовами. Эффективная и прозрачная налоговая система играет здесь ключевую роль, обеспечивая баланс интересов государства и бизнеса», — считает губернатор.





Налоговые органы Южного Урала за последние годы увеличили перечисления в бюджеты 2,2 раза.

«В 2024 году в консолидированный бюджет России поступило 578,4 миллиарда рублей, что на 10,5% (55 миллиардов рублей) больше, чем в 2023 году. Платежи в федеральный бюджет выросли на 25,6 миллиарда рублей, достигнув 268,7 миллиарда рублей», — уточнил Александр Жеребцов.





По областному бюджету также отмечен рост доходов. Большая часть прироста в региональный бюджет обеспечена увеличением перечислений НДФЛ и налога, уплаченного при применении упрощенной системы налогообложения. В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет в этом году. УФНС региона постоянно мониторит ситуацию, взаимодействуя с органами власти и бизнесом.