Нагайбакский район лидирует по темпам строительства жилья

Объемы ввода в эксплуатацию в пять раз превышают прошлогодние показатели

Нагайбакский район лидирует по темпам ввода новых квадратных метров жилья в Челябинской области: в январе — июне 2022 года объемы сдачи жилья составили 2,8 тыс. квадратных метров, что в пять раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«В целом в регионе по итогам первого полугодия темпы ввода жилья в Челябинской области выше показателей прошлого года. За январь — июнь текущего года введено 1,1 млн квадратных метров жилья, что на 51,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — уточнили в КСП.

Лидерами по динамике ввода жилья являются такие муниципальные районы, как Нагайбакский (+506,3%), Варненский (+392,6%), Еткульский (+255,8%), Карталинский (+251,5%).

Среди городских округов высокие темпы ввода квадратных метров в Карабашском городском округе. В январе — июне 2022 года здесь ввели более 6,1 тыс. квадратных метров, что на 308,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сокращение ввода жилья наблюдается в Миасском городском округе (–17,5%), Брединском районе (–24,0%), Кизильском районе (–25,9%), Саткинском районе (–35,6%), Катав-Ивановском районе (–41,5%).

Напомним, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача в этом году сдать в регионе не менее 1,7 млн квадратных метров жилья. За шесть месяцев текущего года Челябинская область показывает темпы ввода жилья выше, чем по Российской Федерации (44,2%) и по УрФО (34,3%). Положительная динамика в отрасли позволяет прогнозировать выполнение плановых показателей по итогам года.

Также в регионе наблюдается рост индивидуального жилищного строительства — за полгода население региона построило 671,2 тыс. квадратных метров жилья. Это на 30,2% больше аналогичного периода 2021 года и на 165,1% — 2020-го.

По доле в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья на индивидуальное строительство пришлось 60%. В период с января по июнь в Челябинской области сдали 4630 домов — 240 многоквартирных и 4390 частных.