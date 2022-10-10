Начни свой бизнес после 45 лет бесплатно

Прими участие в программе «Есть дело»

Центр «Мой бизнес» запускает новую образовательную программу «Есть дело».

Если вам:

— больше 45 лет,

— у вас есть идея для бизнеса,

— вы хотите попробовать себя в предпринимательстве,

программа «ЕСТЬ ДЕЛО» для вас!

Вы получите:

— мастер-классы от федеральных спикеров,

— полезные печатные материалы от наставников,

— сообщество единомышленников.

Вас ждут:

— бизнес-игры по переговорам и генерации бизнес-идей,

— групповые занятия по отраслям бизнеса,

— кинопросмотр с бизнес-психологом.

Участие в программе бесплатное. Регистрируйтесь на сайте: естьдело74.рф









Реклама. Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».