Центр «Мой бизнес» запускает новую образовательную программу «Есть дело».
Если вам:
— больше 45 лет,
— у вас есть идея для бизнеса,
— вы хотите попробовать себя в предпринимательстве,
программа «ЕСТЬ ДЕЛО» для вас!
Вы получите:
— мастер-классы от федеральных спикеров,
— полезные печатные материалы от наставников,
— сообщество единомышленников.
Вас ждут:
— бизнес-игры по переговорам и генерации бизнес-идей,
— групповые занятия по отраслям бизнеса,
— кинопросмотр с бизнес-психологом.
Участие в программе бесплатное. Регистрируйтесь на сайте: естьдело74.рф
Реклама. Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».