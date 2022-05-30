Набережную от Свердловского проспекта до Академика Королева благоустроят в Челябинске

Работы могут начать уже в 2023 году

Администрация Челябинска ищет компанию для проведения инженерно-изыскательских работ на четырех участках возле реки Миасс между Свердловским проспектом и Университетской Набережной (фактически — до улицы Академика Королева). Там планируется благоустроить набережную. По данным портала госзакупок, на исследовании территории могут направить 3,76 млн рублей. Средства предоставят из городского бюджета.





В техзадании перечислены все четыре участка будущей новой набережной:



от Свердловского проспекта до улицы Энгельса (за зданием ДОСААФ и будущим судом Центрального района);

от улицы Энгельса до улицы Косарева (за гипермаркетом «Лента» от нового моста);

от улицы Молодогвардейцев до улицы Окраинской (возле будущего футбольного манежа);

от улицы Наркома Малышева до улицы Университетской Набережной (фактически — до улицы Академика Королева, возле ЖК «Академ Риверсайд» и строящейся «РМК-Арены»).





Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов во время презентации футбольного манежа УГМК сообщал корреспонденту ИА «Первое областное» о том, что пока нет проекта и концепции набережной между Свердловским проспектом и улицей Косарева. Первоначально планируется исследовать территорию и только потом приступить к проектированию общественного пространства.





Мэр Челябинска Наталья Котова, выступая с докладом в марте этого года перед депутатами городской думы, говорила, что благоустройство набережной реки Миасс продолжится в 2023 году. Текущий год администрация заложила для создания проекта.

«В 2021 году мы приняли стратегию Челябинска, в которой прописан природно-рекреационный каркас города. Речь идет в том числе о благоустройстве набережной. Вся набережная по северной и южной стороне — порядка 60 км. В этот год мы начнем проектирование большого участка набережной от Академика Королева до Свердловского проспекта. Вся протяженность этого участка разбита на 11 этапов. По нескольким сделаем проекты в этом году, чтобы их реализовать в 2023 году», — отмечала во время доклада глава Челябинска.





Заявки на участие в аукционе собирают до 6 июня. Подрядчика планируют выбрать 8 июня. Специалисты, которых выберут во время конкурса, должны будут изучить рельеф местности и берег реки, составить перечень находящихся там объектов — зданий, сооружений и т.п., сделать прогноз возможных изменений окружающей среды, а также провести историко-культурную экспертизу земельных участков. Выполнить все это нужно в течение 120 дней, но не позднее 16 декабря 2022 года. Давать консультации по материалам исследования подрядчик обязан в течение 36 месяцев.