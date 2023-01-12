На заводе «Трубодеталь» сменился управляющий директор

Прежний руководитель Александр Ващенко переезжает в Белгород

Управляющим директором челябинского завода «ОМК Трубодеталь» назначен Кирилл Корнилов, до последнего времени — директор по производству этого предприятия. Прежний руководитель Александр Ващенко продолжит работать в этом качестве на белгородском «ОМК Энергомаш», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК).



Александр Ващенко с мая 2021 года совмещал руководство челябинским и белгородским филиалами ОМК, теперь он сосредоточится на управлении «Энергомашем».

«Благодарю Александра Ващенко и его команду за достигнутые на челябинском заводе результаты, за повышение эффективности производства и выстроенную кооперацию с „ОМК Энергомаш“. За счет синергии двух предприятий мы существенно расширили предложения нашим клиентам. Под руководством Кирилла Корнилова, который досконально знает производство и имеет большой управленческий опыт, завод „ОМК Трубодеталь“ продолжит взятый курс на развитие и расширение комплексных предложений для клиентов», — приводит пресс-служба цитату генерального директора Объединенной металлургической компании Петра Трушина.

41-летний Кирилл Корнилов работает на «Трубодетали» уже 12 лет. В 2005 году выучился в Челябинском агроинженерном университете на инженера-механика, в 2016 получил степень магистра экономики в Челябинском институте экономики и права, позже освоил программу МВА «Управление промышленным предприятием» в университете МИСИС. На «Трубодетали» начал старшим мастером участка, прошел ступени начальника цеха, заместителя директора по производству. Последние полтора года работал директором по производству.