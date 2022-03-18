На заводах Челябинской области создадут исправительные центры для заключенных

До 2024 года планируется трудоустроить в промышленности 2,5 тыс. осужденных

Промышленникам Челябинской области предложили брать на работу заключенных колоний. Для этого на базе предприятий будут создавать исправительные центры. С инициативой на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона выступила уполномоченная по правам человека Юлия Сударенко. По ее мнению, заводам должно быть интересно это предложение: заключенные — это дешевая рабочая сила, им можно платить по МРОТ, отпуск у них 18 дней, а не 28-м.

По данным Юлии Сударенко, в России в исправительных центрах трудоустроено около 16 тыс. человек. В Челябинской области до 2024 года надо определить в исправительные центры 2,5 тыс. человек. Государство сокращает таким образом расходы на содержание заключенных.

Чтобы перевестись из колонии на завод, человек должен обратиться в суд с заявлением о замене неотбытой части наказания работой в исправительном центре. За примерное поведение ему могут пойти навстречу. Осужденного устраивают в общежитие, он может свободно передвигаться по городу, будет ходить в гражданской одежде и получать зарплату. Заключенный по решению суда может начать выплачивать ущерб потерпевшим, будет платить алименты своим детям.

«Предприятия гарантировано получают дешевую рабочую силу. Работники не имеют права отказаться от работы, уволиться. Им нужно платить не менее минимального размера оплаты труда. Если есть у предпринимателя желания заплатить больше, он может это сделать. У этих граждан сокращенный период отпуска — вместо 28 дней, 18 дней. Эти люди живут в общежитии по правилам внутреннего распорядка. Их жизнь контролируют сотрудники ФСИН», — отметила Юлия Сударенко.

Предприятия, которые трудоустраивают заключенных, имеют право на льготное налогообложение. Однако организовать такие центры могут только крупные заводы. Для этого нужно общежитие, где будут жить не менее 50 заключенных. Объект будет охранять ФСИН.