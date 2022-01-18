На закупку трамваев для Магнитогорска потратят почти миллиард рублей

Всего для города приобретут 20 новых вагонов

Мэрия Магнитогорска объявила торги по поиску подрядчика на поставку еще пяти трамваев на общую сумму в 235 млн рублей. Ранее власти опубликовали конкурсную документацию на закупку 15 вагонов на 705 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Новые трамваи для Магнитогорска будут частично низкопольными. По информации в техзадании, вагоны должны быть изготовлены в 2022 году. Стоимость каждого транспортного средства — около 47 млн рублей. Это будут односекционные трамваи вместимостью до 150 человек. В вагонах оборудуют видеокамеры, кондиционеры, зарядные станции для мобильных устройств, электроподогрев сидений. Срок службы трамваев должен быть более 16 лет. Гарантия от поставщика должна составить два года.

Трамваи из первой партии (15 штук) должны поставить в город до 1 сентября. Оставшиеся пять вагонов — до 30 сентября.

Обновление подвижного состава в Магнитогорске проводится в рамках транспортной реформы. В 2022 году финансирование из областного бюджета на эти цели увеличено в десять раз — до 10 млрд рублей. Также из федерального бюджета будут направлены инфраструктурные кредиты. В крупных городах Челябинской области еще в прошлом году началось обновление общественного автопарка: закуплено 30 новых трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы транспорта. В планах — в ближайшие годы обновить более 500 единиц подвижного состава.