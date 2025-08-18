На Южном Урале завершают уборку озимых и переходят к яровым культурам

К середине августа собрали 89 тысяч тонн зерна



В Челябинской области активно продвигается уборочная кампания. Аграрии уже заготовили 279 тысяч тонн кормов — это сено, сенаж и силос. Темпы уборки значительно опережают показатели прошлого года, что связано с дождливым летом, сообщает пресс-центр Минсельхоза.

«Заготовка кормов очень важна для животноводства. На каждую условную голову крупного рогатого скота уже заготовлено 14,6 центнера кормовых единиц, а планируется собрать не менее 30 центнеров кормовых единиц», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, аграрии завершают уборку озимых культур и переходят к яровым, включая зерновые, зернобобовые, масличные, картофель и овощи. На данный момент собрано 89 тысяч тонн зерна, из которых 43 тысячи тонн составляют озимые культуры, такие как пшеница, тритикале и рожь. Уборка озимых завершена на 81% со средней урожайностью 32 центнера с гектара. В то время как на отдельных полях урожай достигает 40—50 центнеров с гектара.

Для сравнения, в прошлом году на эту дату было убрано лишь 26% озимых культур и собрано всего 9,3 тысячи тонн зерна.

Полностью убрали озимые культуры в Брединском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском районах.

Также в хозяйствах сформирован план посева озимых культур на 2026 год, который в два раза превышает прошлогодний, с 40,2 тысячи гектаров против 18,4 тысячи гектаров в 2024 году. Поля уже подготовлены к осеннему севу.

В общей сложности аграриям предстоит обмолотить 1 миллион 175 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, на данный момент обмолочено только 3%. Кроме того, предстоит убрать 359 тысяч гектаров масличных культур, а в 14 сельских округах идет уборка ранних овощей и картофеля.

Согласно оперативным данным, продолжается заготовка кормов и на данный момент заготовлено 279 тысяч тонн сена, сенажа и силоса, что соответствует 14,9 центнера кормов на условную голову скота.

«Синоптики предсказывают теплую осень, что должно помочь аграриям собрать хороший урожай», — отмечается в сообщении пресс-центра Минсельхоза Челябинской области.