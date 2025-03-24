На Южном Урале зарплаты в сфере производства электроники и оптического оборудования выросли в два раза, до 126,2 тысячи рублей в месяц. Эта отрасль стала одним из самых высокооплачиваемых секторов промышленности в регионе, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Работы».
За зимний период 2024—2025 годов самым высокооплачиваемым направлением в Челябинской области стало производство электро- и оптического оборудования. В этой сфере средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 126 222 рублей в месяц, а рост зарплатных предложений составил 105% за год.
Производство промышленного оборудования и станков также остается одним из лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Зимой этого года работодатели предлагали соискателям в среднем 121 741 рубль в месяц, что на 78% больше, чем годом ранее.
В топ-3 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями вошло и производство электроники и бытовой техники — в этом секторе средняя зарплата, указываемая в вакансиях, выросла на 41% и достигла 87 008 рублей в месяц.
«Рост зарплатных предложений в промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как производство электронного и оптического оборудования, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это дефицит квалифицированных кадров, связанный с демографической ямой 90-х. Во-вторых, активное развитие импортозамещения и автоматизации требует специалистов с узкопрофильными навыками, что повышает их ценность на рынке труда»,— комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
По его словам, реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов по всей России создает дополнительный спрос на квалифицированных рабочих.
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