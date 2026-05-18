На Южном Урале запустили маршрут по истории металлургии

Программа включает четыре точки от Аркаима до Челябинска

В Челябинской области разработали новый туристический маршрут — «5000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий». Программа рассчитана на четыре дня и три ночи. Маршрут доступен круглый год, стартовать можно из Челябинска или Магнитогорска, рассказали в пресс-службе Центра проектного развития региона.

За четыре дня путешественники проходят путь от первых плавильных печей до современного завода. В маршруте четыре остановки.

Аркаим — это первые плавильные печи, жилище каменного века (реконструкция в натуральную величину), еда древних людей и закат в степи.

Троицк удивит эксурсией на тему купечества и торговли, без которых металлургия не развивалась. Посетителям расскажут о ярмарках, покажут особняк купца Осипова, а еще предложат блюда по старинным рецептам.

В Магнитогорске путешественники смогут посетить крупнейший в стране доменный цех. Туристам покажут, как плавится сталь и как древняя печь превратилась в современную домну высотой с 20‑этажный дом. Также в программе — парк «Притяжение».

В Челябинске туристов поведут на экскурсию на завод «Высота 239». Завершит путешествие ужин с блюдами южноуральской кухни.

«Маршрут связывает историю и современность, отражает ДНК Южного Урала. В каждой локации — своя еда, а местный колорит и тайны раскроют экскурсоводы», — рассказывает гендиректор Центра проектного развития Инна Хваткова.

