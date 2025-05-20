На Южном Урале за 2 года втрое снизилась доля выдачи высокорискованных кредитов

Это результат целенаправленной политики Центробанка, который взял курс на оздоровление ситуации с потребкредитованием

Банк России продолжает ограничивать банки в выдаче кредитов. В результате чего у многих людей уже нет возможности, как раньше, оформлять кредиты на различные покупки, что называется, «не глядя». Ради кого и чего ЦБ занял такую позицию, ИА «Первое областное» рассказала заместитель управляющего Челябинским Отделением Банка России Наталья Кузьмина.

— Наталья Сергеевна, начну с личного примера. У меня отличная кредитная история, но не так давно мне отказались выдать потребкредит на покупку телефона, какие-то 18 тысяч рублей. Несмотря на то, что я давний клиент банка и никогда не допускала просрочек. Я категорически не поняла, почему. Такое ощущение, что банки сейчас просто всеми силами стараются не дать людям деньги в кредит. Нас, что, защищают от самих себя?

— При принятии решения о выдаче кредита решающую роль играет показатель долговой нагрузки — ПДН. Банки рассчитывают его, соотнося ваш среднемесячный доход с суммой всех ваших ежемесячных платежей по кредитам и займам. Эта информация берется из Бюро кредитных историй (БКИ), доступ к которому банк получает с вашего согласия. Если ваши платежи превышают 50% от дохода, кредит считается рискованным, свыше 80% — очень рискованным.

В вашем случае, возможны два варианта: либо ПДН был близок к критическому значению — и вам могли бы помочь предоставление информации о дополнительных источниках дохода или частичное погашение существующих кредитов; либо сам банк уже достиг своего лимита по высокорискованным кредитам — такие лимиты регулятор устанавливает для банков, чтобы поддерживать финансовую стабильность и предотвращать рост проблемных долгов.

— Это те самые макропруденциальные меры? Можете простым языком рассказать, что это такое?

— Это меры, которые Банк России принимает для поддержания стабильности всей финансовой системы страны. Еще проще — ограничения для банков по выдаче высокорискованных кредитов, займов, которые граждане берут «не глядя», а иногда и не думая. Ну, например, молодые люди часто обращаются за кредитом на спонтанную покупку — мол, хочу новый смартфон и точка! Хотя предыдущий еще в отличном состоянии. При этом они не оценивают свои возможности по возврату средств, еще нет определенной платежной дисциплины, что приводит к просрочкам, потом штрафы, пени, неустойки — как снежный ком...

И еще статистика: заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще всего допускают несвоевременное погашение долга и перестают исполнять свои обязательства. Это приводит к росту просроченной задолженности у банков и несет риски для их финансовой стабильности.

Макропруденциальные меры направлены на предотвращение таких ситуаций. Еще раз подчеркну: цель этих мер — не снизить объемы кредитования, как может показаться, а улучшить его качество.

— И оно того стоило? Я имею в виду, ситуация с потребкредитованием действительно оздоровилась?





— Судите сами. До введения лимитов более трети розничных кредитов предоставлялось людям, которые практически все доходы (80% и выше) тратили на выплаты по долгу, и более половины — людям с долговой нагрузкой выше 50%. За два года с момента введения лимитов, в 2023-2024 годах, доля кредитов, предоставляемых заемщикам с ПДН более 50%, значимо уменьшилась: с 61% в I квартале 2023 года до 24% в I квартале 2025-го.

— Я правильно понимаю: больше половины кредитов выдавались людям с высокой долговой нагрузкой?

— Именно. А сейчас мы видим, что и для финансовой системы риски снизились, и, соответственно, люди, особенно подверженные сиюминутным порывам, склонные к спонтанным покупкам, получив отказы, потом более сдержанно подходят к кредитованию.

— Наталья Сергеевна, стал ли кредитный портфель в Челябинской области «легче»? Много южноуральцы взяли взаймы и есть ли просрочка?

— На 1 апреля 2025 года общая задолженность жителей Челябинской области перед банками составляла 361 миллиард рублей — отмечу, речь именно про потребительские кредиты. И это всего на 0,5% меньше, чем годом ранее. В первом квартале 2025 года было выдано 90 миллиардов рублей потребительских кредитов — на 21% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уменьшение связано с высокими процентными ставками. Доля просроченной задолженности на 1 апреля 2025 года составляет 7,5% против 6,3% годом ранее.

— Ограничения по кредитованию коснулись и бизнесменов. Как складывается ситуация с кредитованием и просрочкой у юрлиц/МСП в нашем регионе?

— Если мы говорим о нововведениях, то они коснулись, в основном, крупного бизнеса: с 1 апреля текущего года установлены макропруденциальные надбавки на прирост требований банков к крупным корпоративным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Общая задолженность юридических лиц Челябинской области на 1 апреля составила 883 миллиарда рублей.

— То есть всего-то в два с небольшим раза больше, чем населения...

— Именно. В том числе задолженность МСП — 261 миллиард. С начала года задолженность бизнеса уменьшилась на 3% в основном за счет крупного бизнеса, по МСП есть небольшой прирост — на 5%. Просроченная задолженность юрлиц остается стабильной, на уровне 3%, и за год практически не изменилась. Мы не наблюдаем ухудшения качества кредитного портфеля и по МСП, где доля просроченных кредитов не превышает 3,5%.

— Как банки оценивают закредитованность бизнеса?

— Чтобы оценить риски для компаний, мы смотрим, насколько их операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Если прибыль превышает платежи меньше, чем в три раза, возможны проблемы с обслуживанием долга.

— Наталья Сергеевна, давайте вернемся к населению. Какие кредиты брать, скажем так, правильно?

— С точки зрения финансовой грамотности, целесообразно брать кредиты, во-первых, на образование, поскольку — очевидно — это инвестиции в будущее. И во-вторых, на приобретение средства труда/производства — вот как в вашем случае, когда смартфон — это рабочий инструмент. И отдельной строкой, конечно, ипотека — это уже при наличии долгосрочных планов, поскольку это обязательство «в долгую», требующее тщательного планирования.

— Вот так, исподволь Банк России повышает финансовую грамотность населения...

— Причем максимально широкомасштабно. У нас в Челябинской области есть подписанная губернатором региональная программа. В ней участвуем мы, Минобрнауки, Минсоцотношений, финансовые институты. Все вместе мы активно занимаемся повышением финансовой грамотности среди населения, начиная с самых юных южноуральцев. Уже второй год, как в обязательные федеральные стандарты образования введен курс финансовой грамотности. Он внедряется в различные дисциплины. Допустим, на математике детей учат понимать, как считаются проценты, что такое сложный процент...



Мы активно работаем с вузами. Для студентов программа посложнее: какие финансовые институты есть, где можно взять кредиты, какие есть инструменты для накопления, инвестирования и так далее. Плотно работаем с пенсионерами, общество «Знание» — наш постоянный партнер, в центрах социального обслуживания и так далее.

Самая труднодоступная часть — это трудоспособное население. Вот здесь мы думали долго, как нам достучаться... И пошли в онлайн. Онлайн-курс Банка России можно пройти, буквально сидя на диване, в любое удобное время, абсолютно бесплатно. Я и сама постоянно, нет-нет, да и заглядываю на наш ресурс finсult. info. Там все очень доступно, просто, понятным языком и на примерах. Можно, скажем, научиться составлять личный финансовый план; узнать из первых рук, на какие цели стоит брать кредиты, а где овчинка не стоит выделки, рассчитать показатель своей долговой нагрузки, узнать, как его уменьшить, на что повлияет на его увеличение и так далее.

Конечно, там есть все, что касается кибер-, телефонного и интернет-мошенничества.





Я еще хотела реверанс сделать в сторону средств массовой информации. Вы прям огромные наши помощники. Благодаря вашему охвату аудитории все больше и больше людей понимают, во-первых, как бороться с мошенниками, во-вторых, многие начинают все-таки понимать, в том числе, что такое кредиты, и почему нужно думать, прежде чем их брать.

— Наталья Сергеевна, какое финансовое напутствие вы бы дали молодому человеку, стоящему на пороге взрослой жизни?

— Научитесь копить — даже небольшие суммы. Используйте накопительные счета банков. Кредиты берите только на действительно важные цели — образование и средства труда. Создайте «подушку безопасности» — запас средств, эквивалентный шести ежемесячным обязательным платежам. Следите за своей кредитной историей и не допускайте просрочек. Помните, что разумное потребление и финансовая дисциплина — залог финансового благополучия. И — не забывайте радоваться жизни.