На Южном Урале вырос спрос на услуги дизайнеров, строителей, клинеров и грузоперевозчиков

Эксперты крупной онлайн-платформы подвели итоги пяти месяцев 2025 года

Услуги в сферах ИТ, маркетинга и дизайна стали самой быстрорастущей категорией на Южном Урале. Спрос на них в январе — мае 2025-го вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Большая часть заказов относится к графическому дизайну и работе с маркетплейсами, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Также жители Челябинской области все чаще делегируют домашние дела. Спрос на чистку ковров вырос на 38%, а мягкой мебели — на 44%. Вместе с этим на 36% увеличился интерес к организации праздников и мероприятий.

В течение пяти первых месяцев 2025 года южноуральцы активно искали специалистов в сфере строительства. У них чаще всего заказывали кровельные, сварочные, фундаментные и бетонные работы. При этом самыми быстрорастущими стали изыскательные работы (+65%), алмазное сверление и резка (+51%), кладка (+47%). Во время ремонта жители региона обычно делегируют специалистам поклейку обоев, потолочные работы и установку окон.

Одной из самых быстрорастущих ниш стали международные грузоперевозки — количество предложений выросло в девять раз. Интенсивный товарооборот с другими странами и регионами идет благодаря географическому положению Челябинской области. В сфере логистики наиболее востребованной услугой стали перевозки по городу и между городами России.

Маникюр и педикюр по-прежнему очень популярны. В сфере красоты есть спрос на оформление бровей и ресниц, услуги парикмахеров. Также растет востребованность обучения в этом сегменте.

Количество исполнителей в Челябинской области увеличилось на 79%. Эксперты отмечают, что рынок услуг составляет значительную часть экономики России, а его объем превышает 19 триллионов рублей. Каждый четвертый трудоспособный житель страны задействован в этой сфере.