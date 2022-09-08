На Южном Урале реализовано 1,3 тысячи сертификатов на бесплатные школьные туры

Всего в регионе воспользоваться программой смогут 8900 детей

В Челябинской области реализовано 1336 сертификатов на бесплатные школьные туры, которые пользуются большим спросом в регионе, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.



Всего в 2022 году планируется оформить 8900 путевок в рамках программы бесплатного туризма для школьников. В министерстве экономического развития Челябинской области уточнили, что спрос на такие туры в регионе высокий: только в первые недели действия программы от родителей и законных представителей учащихся с 5-х по 9-е классы поступило около 3,7 тысячи заявок.

Заявления через «Госуслуги» продолжают поступать и сейчас. К реализации программы подключились восемь крупных туроператоров, представленных в регионе.

«В июле чуть ли не каждую минуту поступала новая заявка на бесплатные школьные туры, после начала нового учебного года спрос выровнялся, но он по-прежнему высокий. Для учащихся челябинских школ предлагаем туры в Троицк, Кыштым, Златоуст, Магнитогорск. Для ребят из областных городов, наоборот, на выбор предоставляются экскурсионные маршруты в Челябинске», — говорит координатор туроператоров, участвующих в программе бесплатных школьных туров, в Челябинской области Яна Яськова.

По ее словам, при разработке маршрутов в Челябинской области особое внимание уделялось логистике, а также внутреннему наполнению туров: в каждой экскурсии как минимум два образовательных элемента — это посещение музеев, мастер-классов, студий искусств и т. п.

«Мы предлагаем для ребят интересные и занимательные маршруты, стараемся их увлечь историей родного края. После выдачи сертификата учащимся предоставляется сразу несколько экскурсионных маршрутов на выбор», — рассказывает генеральный менеджер по развитию внутреннего туризма ООО «Турбюро „Спутник“» Елена Колесникова.

По ее словам, сборные группы учащихся формируются по 40 человек, программой тура предусмотрено полноценное детское питание и размещение в гостинице (минимум три звезды) на ночевку.

«Среди популярных туров у нас — обзорная экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат — „Стальное сердце России“. Маршрут по промышленным объектам исключает посещение рабочих цехов, поскольку это небезопасно для детей, но по территории предприятия школьники могут передвигаться группами. Экскурсовод им рассказывает об истории создания предприятия, сфере деятельности и значении в экономике России», — уточнила она.

Напомним, в этом году Челябинская область вошла в число 18 регионов-пилотов, реализующих программу школьного туризма. Маршрутная база в регионе в полном объеме сформирована. На организацию поездок предусмотрено порядка 65 млн рублей, из них 40 млн рублей направлено из федерального бюджета.

Прием заявок на бесплатные школьные туры через портал «Госуслуги» продолжается. Туркомпании продолжат организацию школьных туров в сентябре — октябре этого года, при необходимости график экскурсий будет продлен на ноябрь.