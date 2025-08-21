На Южном Урале в два раза выросло производство сливочного масла и других продуктов

Также регион стал производить на 85% больше сухих каш, большой рост в изготовлении сухого молока, сливок, мороженого и колбас

Челябинская область продолжает укреплять позиции одного из ведущих переработчиков и производителей пищевой продукции в России. По итогам первого полугодия 2025 года в регионе наблюдается заметный рост объемов производства. Он охватывает разнообразные категории, включая производство мяса птицы, колбас и полуфабрикатов, молочной продукции, продуктов зерновой переработки, сообщает Bfm74.ru со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова подчеркнула, что предприятия пищевой отрасли региона представляют собой высокотехнологичные производства полного цикла.

«Отличительной чертой наших предприятий является технологичность и высокий уровень автоматизации, что стало возможным благодаря государственной поддержке, включая льготные кредиты и субсидии», — отметила она.

Эта поддержка создает благоприятные условия для развития новых продуктов и технологий, что, в свою очередь, способствует созданию конкурентоспособной продукции.

За первые шесть месяцев 2025 года в Челябинской области произвели около 17 тысяч тонн замороженного мяса птицы. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Выросло и производство копченых колбасных изделий из мяса птицы, увеличившись на 9,2%, а также мясных полуфабрикатов, здесь объемы возросли на 5,5%. Это говорит о том, что местные производители активно работают над расширением ассортимента и улучшением качества своей продукции.

Объемы переработки молока в регионе возросли на 22,5%, это очень заметный рост. Производство сливочного масла и масляных паст увеличилось в 2,3 раза. Также на 55% возросло производство сухого молока и сливок, на 17% увеличилось производство мороженого, а на 7% — сметаны. Это развитие свидетельствует о высоком спросе на молочные продукты и их разнообразии.

Пищевая промышленность региона также продемонстрировала значительный рост в производстве сухих каш — на 85,6%. Больше на 22,8% стали производить пшеничной хлебопекарной муки второго сорта. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения выросло на 15,6%, слоеных хлебобулочных изделий — на 13,5%, а сдобных — на 9%. Это означает, что южноуральцы могут рассчитывать на высококачественные хлебопродукты, произведенные на местных заводах.

Южноуральские кондитеры также увеличили объемы производства сладостей: было изготовлено 3,1 тысячи тонн пряников, что на 27,6% больше по сравнению с прошлым годом, 0,5 тысячи тонн кексов (+15,7%), а также 18 тысяч тонн тортов и пирожных (+19,4%).

Челябинская область входит в топ-3 регионов России по производству макаронных изделий, муки и круп, что подчеркивает высокую конкурентоспособность местной пищевой продукции на рынке.