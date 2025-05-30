На Южном Урале увеличилось число фудкортов с сервисами доставки

Средний чек в расчете на одного посетителя уменьшился

На Южном Урале увеличилось число фудкортов с собственными сервисами доставки. Также в этом году в регионе активно открывались новые кофейни и бары федеральных сетей. Об этом говорится в майском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В Челябинской области открываются новые кафе и рестораны, а также точки питания в общественных пространствах и прогулочных зонах. В апреле — мае стартовал сезон летних веранд. Однако, по оценкам отдельных рестораторов, приток новых клиентов в последнее время начал сокращаться, уменьшился средний чек в расчете на одного посетителя.

Кроме того, они отмечали повышенную конкуренцию со стороны точек готового питания в ретейле и сервисов доставки готовой еды, что сдерживало рост цен.

«При этом в отрасли продолжали увеличиваться издержки. В основном это связано с повышением затрат рестораторов на ингредиенты для приготовления блюд, коммунальные платежи, оплату труда и аренду помещений», — следует из доклада ЦБ.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» основан на мнениях экспертов, данных официальной статистики и результатах опросов более 15 тысяч предприятий. Совет директоров Банка России учитывает данные доклада при принятии решения по ключевой ставке.