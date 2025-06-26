На Южном Урале стало больше магазинов, где можно снять наличные на кассе

В регионе работает больше тысячи таких торговых точек

В Челябинской области выросло количество магазинов, где можно снять наличные на кассе. В 2025 году их стало больше на 7,4%, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

В данный момент в регионе действует 1,1 тысячи таких точек. Принцип действия прост: приходите в магазин, говорите, сколько налички вам нужно, покупаете что-то — и продавец выдает деньги.

«Это актуально для жителей отдаленных и малодоступных населенных пунктов, в которых нет банкоматов или офисов банков. В настоящее время воспользоваться услугой можно в 135 селах, поселках и деревнях Челябинской области», — сообщила управляющий челябинским отделением ЦБ Елена Федина.

В день с одной карты таким образом можно снять не более пяти тысяч рублей, в месяц — до 30 тысяч рублей. Необходимую сумму лучше сказать до покупки, чтобы продавец мог проверить, сколько денег в кассе, и добавить ее в чек.

Такую услугу предоставляют небольшие магазины, некоторые торговые сети и АЗС. На входе или на кассе обычно размещены специальные надписи и наклейки.