На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тыс. рублей

В Сбербанке в Челябинской области открыто около 14 тыс. вкладов на детей и подростков, а общая сумма таких вкладов превышает 2 млрд рублей

На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тыс. рублей, за прошедший год она увеличилась на 10 тыс. рублей. Больше половины «детских» вкладов открываются на срок от двух лет, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру, отмечает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка.

Чтобы открыть вклад на ребенка, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счет или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в мобильном приложении или в офисе банка.

Несмотря на то что вклад открывается родителями, владельцем денег является ребенок. Достигнув 14-летнего возраста, подросток может сам снимать накопленные проценты. С 18 лет владелец накоплений может полностью снять все деньги. Родители тоже могут совершать расходные операции по вкладу ребенка младше 14 лет, но для этого потребуется предоставить письменное разрешение органа опеки и попечительства.