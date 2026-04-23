На Южном Урале средний размер потребкредита составил более 160 тысяч рублей

Сумма немного увеличилась по сравнению с прошлым годом

Средний размер потребительского кредита в Челябинской области в марте 2026 года достиг 160,9 тысячи рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Это на 6,6% больше, чем в марте прошлого года (150,9 тысячи рублей).

В целом по России средний чек потребкредита растет быстрее. В марте 2026 года он составил 180 тысяч рублей, что на 11,2% больше, чем год назад, и на 7,6% выше показателя февраля 2026 года. Рост среднего чека фиксируется второй месяц подряд.

Как отмечают аналитики НБКИ, последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался в диапазоне 150—180 тысяч рублей. При этом спрос на такие кредиты остается на довольно низком уровне, а доля заявок от наиболее качественных заемщиков с высоким кредитным рейтингом (более 750 баллов) существенно сократилась.

Традиционно самые крупные займы оформляют жители столичных регионов. В Москве средний размер потребкредита в марте достиг 331,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 278,4 тысячи, в Московской области — 244,6 тысячи рублей.

В соседней Свердловской области средний размер потребкредита составил 157,9 тысячи рублей. Там рост составил 8,4% за год.

Недавно мы выясняли, сколько нужно денег челябинцам для счастья.