На Южном Урале сохранили льготную плату 1 рубль за землю для предприятий

Одно из условий — реализация проектов в сфере импортозамещения

В Челябинской области сохранили льготную плату 1 рубль за аренду земельных участков для предприятий, реализующих проекты в сфере импортозамещения. Решение принято на заседании Законодательного собрания региона 25 января, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, в 2022 году губернатор Алексей Текслер вышел с инициативой, установившей льготу на аренду участков для граждан РФ или российских юридических лиц, работающих в сфере импортозамещения. Авторами законопроекта выступили председатель ЗСО Олег Гербер, депутаты Алексей Денисенко, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Вадим Ромасенко.

Речь идет об установлении льготной арендной платы в размере 1 рубля по договорам аренды земельных участков, находящихся в госсобственности региона, при предоставлении их в аренду без проведения торгов. Одно из условий предоставления льготы — реализация проектов в сфере импортозамещения. Перечень продукции, позволяющей заместить импортные аналоги, устанавливается министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

В настоящее время почти 39 промышленных предприятий заключили договоры на льготную аренду земельных участков. Данная мера поддержки востребована среди местных производителей. Участки предоставляются без проведения торгов.