На Южном Урале расширили доступ к патентной системе для предпринимателей

В регионе увеличили возможный доход для этого налогового режима

Сегодня, 27 ноября, на заседании областного парламента депутаты приняли сразу в трех чтениях изменения в региональный закон, благодаря которым расширится доступ предпринимателей к патентной системе. Речь идет об увеличении возможного дохода, чтобы еще большее число бизнесменов могли выбрать такой налоговый режим в своей работе.

«Закон разработан в целях формирования единого подхода к системе налогообложения субъектов предпринимательской деятельности и выстраивания последовательной линейки специальных налоговых режимов, которые помогают предпринимателю в планировании и развитии бизнеса», — уточнила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова.

По ее словам, размер потенциально возможного дохода не пересматривался с 2014 года. По видам деятельности, связанным с предоставлением социально значимых услуг населению и производством предметов народно-художественных промыслов, значения установлены с учетом понижающего коэффициента. Изменения в патентной системе начнут действовать с 1 января 2026 года.