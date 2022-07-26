На Южном Урале производят оборудование для металлургов на замену импортному

Собственные разработки применяют для обслуживания и ремонта техники Danieli

На предприятии «Механоремонтный комплекс» (входит в Магнитогорский металлургический комбинат) наладили выпуск комплектующих для замены импортных деталей в сложном металлургическом оборудовании. Продукция ООО «МРК» сегодня востребована не только на Магнитогорском меткомбинате, но и на других предприятиях отрасли.

Среди причин перехода металлургических предприятий на комплектующие российского производства — удорожание импортных запчастей, а также сложности с выстраиванием логистических цепочек из-за санкций.

Совместно с сотрудниками научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина компания изготовила кристаллизаторы машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) — важнейшие и самые сложные агрегаты машин непрерывного литья заготовок. Одним из заказчиков оборудования выступило АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Для нижнетагильских металлургов также были спроектированы и произведены располагающиеся непосредственно под кристаллизатором агрегаты.

«ООО „МРК“ уже освоило производство многих видов оборудования для Магнитогорского меткомбината. Раньше это оборудование, необходимое для машин непрерывного литья заготовок, а также детали, узлы и комплектующие, которые используются в листопрокатных цехах, закупалось за рубежом. Наше предприятие развивается, за счет внедрения новых технологий, развития проектной и технологической базы мы осуществили переход от предоставления ремонтных услуг к исполнению заказов „под ключ“ — от проекта до полной его реализации», — отмечает директор ООО «МРК» Олег Ширяев.

По его словам, Качканарскому горно-обогатительному комбинату компания поставила тележки спекательные нескольких типов, которые являются собственной разработкой ООО «МРК». Для Челябинского металлургического комбината предприятием были изготовлены роликовые плети для МНЛЗ проекта Danieli.

Кроме того, в 2022 году поставили спроектированные под заказчика наконечники кислородных фурм — стратегически важное металлургическое оборудование, без которого невозможно использовать кислородно-конвертерные технологии.

Использование новейших технологий с применением компьютерного моделирования, линия холодно-твердеющих смесей, современные сварочно-наплавочные и современные станки позволяют ООО «МРК» создавать сложные и высокотехнологичные агрегаты, которые заменяют импортные аналоги. Но главное — сотрудники предприятия, которые обладают необходимыми знаниями и опытом для выполнения сложных технологических задач.