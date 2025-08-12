На Южном Урале подешевели яблоки, яйца и куриное мясо

Челябинское УФАС подтвердило эффективность мер по контролю цен

В Челябинской области начали дешеветь яблоки, яйца и тушки цыпленка-бройлера. Мониторинг цен, проведенный Челябинским УФАС, показал, что их стоимость соответствует среднерыночным показателям, сообщает Bfm74.

Аналитики отмечают: стабилизации цен способствуют соглашения между региональными властями и участниками рынка, заключенные в рамках постановления правительства РФ № 662. На август 2025 года в регионе действует 17 таких договоренностей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в этом году подорожали хлеб (+17,25%) и мясо (+6,43%).

Уровень инфляции в регионе в июле 2025-го снизился до 9,97%, однако остался выше среднероссийского — 9,4%.