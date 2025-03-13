На Южном Урале отремонтировано более 2 тысяч километров инженерных сетей

Износ коммунальной инфраструктуры в регионе остается в пределах 53%

На Южном Урале за последние пять лет отремонтировано более 2 тысяч километров инженерных сетей. При этом износ сетей по-прежнему остается достаточно высоким — 53%. Об этом было заявлено сегодня, 13 марта, на региональном форуме-практикуме «ЖКХ в развитии» в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

К 2019 году Челябинская область подошла с практически полностью изношенной инфраструктурой. Потребовались срочные меры, которые были приняты новым главой региона Алексеем Текслером. Инвестиции в обновление ЖКХ с 2019 года превысили 28 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было вложено предыдущие 8 лет.





На эти средства отремонтировано более двух километров инженерных сетей, введено в эксплуатацию 3 тысячи сетей газораспределения и 24 новых источника теплоснабжения. Аварийность на объектах ЖКХ удалось снизить в несколько раз.

В 2023 году завершили реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации в Магнитогорске. Это позволило уменьшить токсичность сточных вод, снизить воздействие вредных факторов на акваторию реки Урал. В этом году запланировали реконструкцию четырех очистных сооружений (в Челябинском, Миасском, Карабашском и Верхнеуфалейском городских округах). Приступили к проектированию пяти очистных сооружений канализации (в Копейске, Ашинском, Еманжелинском, Карталинском и Саткинском муниципальных округах).





Процесс модернизации затронул и сферу водоснабжения. В 2024 году многое изменили к лучшему в Коркино. На капитальный ремонт сетей водоснабжения направили сразу более полумиллиарда рублей. Продолжается капитальный ремонт магистрального водовода от Шершневского водохранилища до Коркино в рамках федеральной программы. На замену более 8 километров водопроводных сетей направлено свыше 700 миллионов рублей.

Обновляются оборудование и сети в сфере теплоснабжения региона. В рамках концессионного соглашения введены в эксплуатацию три новые котельные суммарной мощностью порядка 100 МВт. Также три новые котельные запустили в Юрюзани. В этом году запустили масштабный проект по строительству трех новых источников теплоснабжения для военного городка (дома офицерского состава) в Чебаркуле.

Задел для дальнейшей масштабной работы по обновлению инфраструктуры ЖКХ в регионе уже создан. По поручению губернатора Алексея Текслера правительство Челябинской области оперативно разработало программу модернизации ЖКХ Челябинской области «Большой ремонт 74». Подробнее о ней Алексей Текслер сегодня рассказал в ходе пленарного заседания форума-практикума «ЖКХ в развитии».