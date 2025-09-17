На Южном Урале государство поддержит создателей туристической инфраструктуры

На субсидию до 20 миллионов рублей могут рассчитывать те, кто разрабатывает турмаршруты по стране, развивает пляжи, кемпинги и т. п.

Главное управление координации развития туризма Челябинской области проводит отбор получателей субсидии на развитие туристической инфраструктуры. На субсидию до 20 миллионов рублей могут рассчитывать те, кто реализует соответствующие общественные инициативы и проекты.

«Получателями могут стать те, кто разрабатывает национальные турмаршруты, развивает пляжи, кемпинги, а также некапитальную нестационарную причальную инфраструктуру», — сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Получатель субсидии сможет возместить до половины затрат на указанные цели начиная с 1 января 2025 года, но не более 20 миллионов рублей.

Отбор получателей субсидий производится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и региональной программы «Развитие туризма в Челябинской области».