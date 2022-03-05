На выдачу льготных кредитов для аграриев планируют направить дополнительно 25 млрд рублей

С просьбой к правительству обратился министр сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.



Сейчас по всей стране начинается посевная кампания — ключевой, основополагающий для отрасли этап. Подкормлено уже 2,4 млн га озимых культур, яровой сев проведен на площади 154,4 тыс. га. Как отметил Дмитрий Патрушев, для обеспечения аграриев заемными средствами Минсельхоз обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.



Также одной из ключевых тем совещания стал вопрос обеспечения розничных сетей сахаром. В настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний.



При этом было отмечено, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. По словам первого замминистра Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. Она призвала производителей придерживаться исторического принципа поставок сахара — объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.



Кроме того, в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.



Также в рамках совещания участники рассмотрели обеспеченность аграриев семенным материалом, ценовую динамику на рынке детского питания, выполнение добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и другие актуальные темы. В завершении Министр отметил, что в Минсельхозе создан специальный штаб, на котором будут оперативно отрабатываться все возникающие вопросы.