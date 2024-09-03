На Урале объем инвестиций в основной капитал увеличился на 18,6%

Это один из главных показателей развития экономики

За первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал регионов Уральского федерального округа составил более 2,3 триллиона рублей, что на 18,6% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО.

«Рост инвестиций — один из главных индикаторов развития экономики. Модернизируются промышленные предприятия, создаются новые производственные линии, закупаются машины и оборудование, что в конечном итоге приводит к росту объемов производства и доходов граждан», — прокомментировал полномочный представитель президента, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

За первое полугодие регионы округа показали рост — от 7% до 39,3%. Наибольшее увеличение отмечено в Свердловской области — на 39,3%, Курганской области — на 35,9%. В Челябинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 18,6%.







При этом две трети инвестиций УрФО приходится на Югру и Ямал, где рост демонстрируют вложения в нефтегазовую отрасль.

В Тюменской области увеличение инвестиций обусловлено развитием Тобольской промышленной площадки. Драйверами роста на Южном Урале, в Курганской и Свердловской областях стали инвестиции в металлургические и машиностроительные проекты, а также сферу логистики и транспорта.

В Уральском федеральном округе формируется более 16% всех инвестиций в стране. Округ занимает второе место по объему инвестиций в основной капитал.