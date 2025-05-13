На Урале начинается вторая волна внедрения стандарта креативной индустрии

Полпред Артем Жога напомнил о президентской задаче нарастить долю креативной экономики в ВВП

В регионах УрФО начинается вторая волна внедрения стандарта креативной индустрии. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога. Он поприветствовал участников форума «Российская креативная неделя — Урал» по видеосвязи, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам полпреда, стандарт реализуется в пяти из шести регионов округа. Ожидается присоединение Курганской области.

Артем Жога также напомнил, что в Челябинской области принят закон о регулировании отношений в креативной индустрии.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю креативной экономики в ВВП до 6%. Этот сектор является быстрорастущим, помогает импортозамещению и повышению конкуренции. Активно создаются креативные кластеры, развиваются мода, народные промыслы», — рассказал полпред.

Напомним, в 2025 году двухдневный форум в Челябинске собрал 160 федеральных экспертов и гостей из 11 стран, они примут участие в образовательных интенсивах и мастер-классах.