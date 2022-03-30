На улице Блюхера в Челябинске построят квартал с детсадом и спортцентром

Мэрия одобрила снос шести двухэтажек 1950‑х годов

Администрация Челябинска рекомендовала утвердить проект строительства высоток на месте шести старых двухэтажных домов в границах улиц Блюхера, Сулимова, Тарасова, Омской. Решение приняли после публичных слушаний, которые признали состоявшимися. Заключение опубликовано на сайте мэрии.

Инициатором застройки квартала является производственно-коммерческая фирма «Символ». Судя по чертежу планировки, компания планирует построить неподалеку от дорожной больницы семь жилых домов — четыре 12-этажки, по одной десяти-, восьми- и семиэтажка. Здания появятся на месте построек с высоким процентом износа по адресам: Тарасова, 44 (1958 год постройки), Блюхера, 11 (1944 год), Блюхера, 9 (1951 год) и 9а (1959 год), Омская, 69 (1958 год), Омская, 67 (1952 год). Замена двухэтажных домов по улице Сулимова, которые не имеют статуса ветхоаварийных, проектом планировки не предусмотрена.





Выделены дома, которые пойдут под снос

Во время публичных слушаний поступило несколько обращений от челябинцев. В ответ на запросы жителей застройщик сообщил, что планируется реконструкция здания по улице Омской, 61а. Там будет детский сад на 50 мест. Ремонт проведут с соблюдением санитарных норм и по строительным правилам. Сейчас здание выставлено на продажу. Кроме того, в некоторых частях будущего квартала планируется обустроить детские игровые площадки. Проектом планировки предусмотрено также строительство спортивного центра площадью 160 кв. метров. Он появится на месте автосервиса. Не забудут и про парковки.

«Все проектируемые многоквартирные дома обеспечены местами хранения автотранспорта в границах своих земельных участков. В связи со стесненными условиями размещения мест хранения автотранспорта вдоль внутриквартальных проездов запроектированы две подземные автостоянки общей вместимостью 165 машино-мест, которые позволят разгрузить придомовую территорию», — сказано в материалах публичных слушаний.





Цветом выделены места, где будут построены семь новых многоэтажек

На первых этажах проектируемых многоквартирных домов предусмотрено размещение нежилых помещений. Их можно будет использовать для детских центров и спортивных секций. О сроках строительства квартала пока не сообщается.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Производственно-коммерческая фирма „Символ“» принадлежит Борису и Елене Мельник. Компания работает с 1998 года, является застройщиком загородного комплекса «Чистые пруды» в поселке Саргазы, среди реализованных проектов — дома на улице Елькина, 112, улице Володарского, 52а, улице Либкнехта, 28а и «ЖК на Омской». В 2020 году выручка компании составляла 850 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн рублей. «Символ» участвовал в 50 закупках, победив в 36 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 122 млн рублей. Большая часть договоров связана с переселением людей из аварийного жилья в новые квартиры, которые выкупают администрации районов.