На уборку улиц в Челябинске выделили 7 млрд рублей

Подрядчикам предлагают заключить контракты сразу на три года

Челябинские районы объявили аукционы на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети. Срок действия контрактов — с 1 июля 2022 года до 30 июня 2025 года. Общая сумма финансирования — 7 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Самая высокая начальная цена аукциона на содержание улиц установлена администрацией Советского района Челябинска. Генеральному подрядчику предлагается выполнить работы за 1 млрд 366 млн 271 тыс. рублей. Общая площадь улично-дорожной сети в районе оценивается в 2,3 млн кв. м, что больше, чем в других районах города, поэтому стоимость контракта выше.

«В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта заказчик должен передать, а исполнитель обязан осуществить приемку конструктивных элементов, отнесенных к объекту содержания УДС», — говорится в техзадании к конкурсу.

Подрядчику необходимо регулярно выполнять работы по очистке дорожного полотна, уборке мусора, нанесению дорожной разметки, косить газоны на разделительных полосах.

«По дорожным одеждам необходимо выполнять очистку проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойку покрытий; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания), ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливку трещин»,— поясняется в конкурсной документации.

Зимой нужно убирать снег и вывозить его на полигон, чистить дороги от снежных заносов, бороться с наледью, посыпать асфальт противогололедными материалами.

Центральный район установил начальную цену контракта в размере 1 млрд 138 млн 401 тыс. рублей, Курчатовский район — 939 млн 801 тыс. рублей, Тракторозаводский — 924 млн 377 тыс. рублей. В Калининском районе предлагают выполнить работы по содержанию улиц за 876 млн 678 тыс. рублей, а в Металлургическом — за 759 млн 9 тыс. рублей. Заявки принимают до 16 мая.