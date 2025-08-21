В сортировочном комплексе в Челябинске будут производить альтернативное топливо

Его мощность составит 115 тысяч тонн в год

Проект мусоросортировочного комплекса на улице Северный Луч одобрила Госэкспертиза. Там же предусмотрен участок для производства альтернативного топлива. Застройщиком выступило ООО «Рокада», сообщается на сайте Госреестра.

Мусоросортировочный комплекс построят на улице Северный Луч в Челябинске, его мощность составит не менее 115 тысяч тонн в год. Также на предприятии будут производить альтернативное RDF-топливо. Оно изготавливается из отходов (пластика, бумаги, картона, текстиля, резины и так далее) и используется на цементных заводах.

Два года назад Минэкологии Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией-застройщиком ООО «Рокада». Заявленная эффективность проекта — 24%. Половину должно обеспечить извлечение вторичных ресурсов, вторая половина — изготовление RDF-топлива.

Более того, ИА «Первое областное» сообщало ранее, что в 2026 году в селе Чишма Сосновского района построят высокотехнологичный полигон для захоронения ТКО мощностью 168 тонн в год. Также там оборудуют площадку для компостирования органических отходов мощностью 58 тысяч тонн в год. Срок его эксплуатации составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 миллиона тонн.