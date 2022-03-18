На содержание закрытой свалки в Челябинске потратят почти 200 млн рублей

Подрядчик засеет холм травой и будет следить за сбором фильтрата

Администрация Челябинска ищет подрядчика, который будет следить за состоянием закрытой свалки. На полигоне в прошлом году завершили техническую рекультивацию — сейчас это холм с газоном. Однако спрессованный мусор продолжает выделять вредные вещества — фильтрат и биогаз. Для обезвреживания выбросов и сбора ливневых стоков работает система дегазации и фильтрации. Подрядчик должен следить за этим процессом. Также исполнитель контракта будет сеять и поливать траву на холме, ухаживать за деревьями. Контракт заключат до конца года. За работы заплатят 198,8 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона до конца 2022 года будет ответственным за все технологические процессы на закрытой свалке. В первую очередь ему нужно будет следить за сбором фильтрата. Это жидкость, которая выделяется из мусора при гниении. Ее собирают в резервуаре, с помощью специальной установки очищают до нормативных показателей, воду сливают в реку Миасс. То же самое делают с ливневыми стоками. Очистные сооружения нужно привести в порядок после зимы и поддерживать в работоспособном состоянии.





Также из-за гниения спрессованного мусора внутри свалки выделяется биогаз. Его выкачивают и сжигают. Установка по обезвреживанию газа состоит из трех факелов. За ней тоже надо следить.

Кроме того, подрядчик весной и летом будет ухаживать за газоном, которым укрыта свалка. Его площадь — 701 тыс. кв. м. Траву нужно засеять многолетними травами, один раз в десять дней поливать, раз в двадцать дней — косить. На 26 тыс. кв. м высадили деревья. Их тоже надо периодически поливать и подкармливать.

Заявки от участников принимают до 4 апреля. Победителя конкурса определят 7 апреля.

Напомним, рекультивация городской свалки в Челябинске проводилась с июля 2019 года по октябрь 2021 года в рамках федеральной программы «Чистая страна», которая входит в национальный проект «Экология». На ликвидацию мусорного полигона направляли 4,5 млрд рублей. Работы выполняло ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Среди основных эффектов от рекультивации — улучшение качества жизни 1,2 млн человек и уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ на 62 тыс. тонн.

Челябинская свалка, расположенная в границах города, содержала 17,5 млн кубических метров отходов, которые начали складировать еще в 50-х годах прошлого века. Уже к 1980 году потенциал полигона был исчерпан, однако закрыли его только в сентябре 2018 года. На федеральном уровне рекультивацию челябинской свалки называют уникальным проектом, опыт реализации которого можно использовать для подобных работ в других регионах. Впервые в России в полезное использование возвращена загрязненная территория площадью 74,5 га. В будущем на месте полигона могут появиться горнолыжный курорт или парк с арт-объектами.