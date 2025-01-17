На северо-западе Челябинска построят новый микрорайон

Мэрия Челябинска ищет застройщика для реализации проекта КРТ

Челябинская мэрия ищет застройщика для реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) на северо-западе. Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе города Челябинска общей площадью 7,48 гектара», — говорится в распоряжении мэрии.





Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки - не более 7 лет с момента заключения договора.

