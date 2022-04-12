На северо-западе Челябинска построят лыжероллерную трассу за 358 млн рублей

Спортивный объект появится возле Карпового пруда

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для строительства лыжероллерной трассы возле Карпового пруда на северо-западе. Это место находится рядом с Шершневским водохранилищем, там расположена единственная в городе официальная лыжная трасса. После реконструкции спортсмены смогут тренироваться круглый год. Проект обойдется городскому бюджету в 358 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.





Трассу построят между Карповым прудом и Шершневским кладбищем

При строительстве трассы изменят естественный рельеф местности — создадут поперечные и продольные уклоны. Это сделают, чтобы обеспечить плавный выход спортсменов к виражам. Протяженность трассы составит 2,5 километра, а ее ширина — от 6 до 9 метров. Когда объект будет завершен, подрядчик должен будет благоустроить территорию — сделать тротуары, смонтировать ограждения, расставить урны и скамьи. А еще рядом с трассой поставят wax-кабины — это места для подготовки лыж, они необходимы для проведения международных соревнований.

Завершить строительство трассы нужно будет к декабрю 2022 года. Подрядчик приступит к работам уже этой весной. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на втором и третьем этапах реконструкции будет увеличена протяженность трассы, построят крытый комплекс с раздевалками, а также полузакрытый биатлонный комплекс.