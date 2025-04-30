На северо-западе Челябинска построят две новые автодороги

Мэрия утвердила документацию по планировке территории

Мэрия Челябинска утвердила проектную документацию на строительство участка дороги по улице Чичерина от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева. Также утвержден проект строительства автодороги в микрорайоне Парковый. Информация об этом размещена сайте городской администрации.

«Утвердить документацию по планировке территории для строительства автомобильной дороги по улице Чичерина от улицы Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города Челябинска», — следует из документации.

Новая дорога общей шириной 32 метра предназначена для комфортного заезда в «спортивный город» и, по сути, является продолжением улицы Чичерина. В составе «спортивного города» планируется несколько масштабных объектов. Одним из самых крупных является строительство «РМК-Арены».

Другую магистраль с тротуаром не менее двух метров в ширину и велодорожками возведут в Курчатовском районе по улице Хариса Юсупова — от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. По соседству ведется строительство новой школы.