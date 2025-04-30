Мэрия Челябинска утвердила проектную документацию на строительство участка дороги по улице Чичерина от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева. Также утвержден проект строительства автодороги в микрорайоне Парковый. Информация об этом размещена сайте городской администрации.
«Утвердить документацию по планировке территории для строительства автомобильной дороги по улице Чичерина от улицы Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города Челябинска», — следует из документации.
Новая дорога общей шириной 32 метра предназначена для комфортного заезда в «спортивный город» и, по сути, является продолжением улицы Чичерина. В составе «спортивного города» планируется несколько масштабных объектов. Одним из самых крупных является строительство «РМК-Арены».
Другую магистраль с тротуаром не менее двух метров в ширину и велодорожками возведут в Курчатовском районе по улице Хариса Юсупова — от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. По соседству ведется строительство новой школы.