На северо-западе Челябинска благоустроят сквер с фонтаном за 35 млн рублей

Подрядчику необходимо выполнить работы до 15 июля

Администрация Курчатовского района Челябинска объявила торги по благоустройству сквера на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Начальная стоимость контракта — 35,5 млн рублей. Подрядчику нужно будет демонтировать не работающий много лет фонтан и установить новый. Информация размещена на сайте госзакупок.





Сквер на улице Молодогвардейцев сейчас выглядит так. Источник — конкурсная документация.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить работы в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года.



«Проектируемая территория площадью 3,6 тыс. квадратных метров расположена в Курчатовском районе, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Границами территории являются: с севера — Комсомольский проспект, с запада — улица Молодогвардейцев, с востока — территория жилых домов, на южной стороне — вход в сквер», — указано в документации.

На входе в сквер с Комсомольского проспекта установят сухой фонтан с 29 струями. Вокруг объекта будут зоны для комфортного отдыха, зеленые насаждения, скамейки и урны. Покрытие площадки будет выполнено тротуарной плиткой.





Особое внимание уделено в проекте распределению потоков посетителей — для велосипедистов предусмотрено строительство велосипедной дорожки из асфальтобетона. Клумбы разместят с деревянным настилом по всему периметру площадки.





Площадь озеленения составит 15% от общей территории, свободной от покрытий дорожек, тротуаров и площадок. Заявки на аукцион принимаются до 13 октября.