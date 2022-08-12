На северо‑востоке Челябинска построят две высотки для сирот

Сроки возведения определятся после утверждения проектов

Рядом с проблемным жилым комплексом «Дом на Кулибина» в Тракторозаводском районе Челябинска построят еще одну высотку для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Проект второго объекта пока что корректируется. Накануне его обсудили на публичных слушаниях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Работы проводим по муниципальной программе капитального строительства. Земельный участок предназначен для размещения дома для сирот и переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Сейчас у дома неудобная конфигурация. Мы просим изменить коэффициент плотности застройки», — пояснила представитель компании-застройщика «Челябстройзаказчик».

Участники публичных слушаний не выступили против изменения проектной документации. Поэтому градостроительная комиссия утвердила просьбу компании.

Этот дом будет вторым для сирот и переселенцев из аварийного жилья неподалеку от пересечения улиц Кулибина и Хохрякова. 10-этажку возведут на участке площадью 8,9 тыс. квадратных метров. Дом будет 97-й серии. Не менее 151 квартиры предусмотрено для детей-сирот и 97 — для переселения граждан из жилищного фонда. В том числе три квартиры на первом этаже предназначены для маломобильных граждан. Площадь однокомнатных квартир — 29—33 квадратных метра (без учета лоджии или балкона).

В апреле 2021 года стало известно, что на северо-востоке рядом с недостроенным ЖК «Дом на Кулибина» возведут 10-этажку для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилого фонда. Высотку построят в два этапа на участке площадью 8,1 тыс. квадратных метров в рамках муниципальной программы по капитальному строительству. Дом тоже будет 10-этажным 97-й серии. Предусмотрено пять блок-секций. В высотке обустроят не менее 170 однокомнатных квартир площадью от 30 до 33 квадратных метров (без учета лоджии или балкона). Во дворе высадят деревья и кустарники, установят скамейки, урны и детскую площадку.





Добавим, что дом № 10 в ЖК на улице Кулибина введут в эксплуатацию. Он находится в средней степени готовности (достроен не полностью, не подключен к инженерным сетям). Для завершения возведения проводились проектно-изыскательские работы. Срок сдачи в эксплуатацию долгостроя пока что не определен.

ЖК «Дом на Кулибина» возводила компания «Социальный сервис». Работы начинали в 2017 году. Сдать жилье обещали в 2018-м. В июне 2020 года застройщика признали банкротом. Жилой комплекс должен был состоять из двух десятиэтажек на 86 квартир каждая. Один объект находится на стадии фундамента. Дольщиками являются 90 человек.