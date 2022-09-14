На саммите ШОС в Самарканде примут новых партнеров

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15 и 16 сентября в Самарканде (Узбекистан) будет проходить 27-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы стран — членов организации впервые за последние три года соберутся вместе в очном формате. Они обсудят накопившиеся за пандемию вопросы двустороннего, регионального и глобального характера, а также примут важные решения по развитию ШОС, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Саммит посетят 15 глав государств и руководители 10 международных организаций, сотрудничающих с ШОС. Это члены ШОС Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В Самарканд приедут страны-наблюдатели Беларусь, Иран и Монголия. Почетными гостями станут главы Турции, Азербайджана, Туркмении и Армении, руководители Организации объединенных наций и других международных структур.

Узбекистан предложит странам ШОС переосмыслить ценности многостороннего сотрудничества в период геополитических и экономических потрясений в мире. Во время мероприятия планируется подписать 30 соглашений по сотрудничеству. Главным итоговым документом саммита станет Самаркандская декларация. Она отразит общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем. Также декларация обозначит приоритеты по развитию организации. Ожидается, что партнерами ШОС станут Египет, Катар и Саудовская Аравия, а претендентами на этот статус — Бахрейн и Мальдивы.

Узбекистан является председателем ШОС в 2022 году. В начале августа Ташкент принимал саммит глав регионов государств, входящих в организацию. Этот формат несколько лет назад предложила Челябинская область. В Челябинске проводили первые два форума — в онлайн-формате в 2020 году и офлайн в 2021-м. Обе встречи проходили с участием делегаций из Узбекистана.





В этом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер посещал мероприятие в Ташкенте. Он предложил создать единый сайт о логистических хабах в регионах стран ШОС и систему с информацией об экономических возможностях, а также совместно развивать туристическую сферу.

Добавим, что товарооборот Челябинской области с Узбекистаном в 2021 году превысил 730 млн долларов США. Экспорт составил почти 644 млн долларов. По этому показателю наш регион занимает первое место среди всех субъектов РФ. Такие данные сообщает министерство экономического развития Челябинской области. В республику поставляются черные металлы и изделия из них, механическое оборудование и техника, автотехника, электрические устройства, аппаратура связи, плодоовощная продукция, топливо, изделия из камня. Челябинская область получает из Узбекистана цинк и изделия из него, продукты питания, химические волокна.