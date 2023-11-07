На Русский экономический форум в Челябинске зарегистрировалось более 2 тыс. участников

Мероприятие пройдет с 9 по 11 ноября

На Русский экономический форум, который пройдет в Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года, зарегистрировалось уже более 2 тыс. участников с помощью сайта русскийфорум.рф, сообщает телеграм-канал РЭФ.

Организаторами Русского экономического форума являются правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению «экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор. На мероприятии обсудят развитие суверенной экономики страны, дедолларизацию, взаимосвязь экономики и демографии, технологическое развитие, повышение производительности труда.

География регионов — участников форума обширна. Приедут как жители соседних регионов: Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, Пермского края, так и гости из центральной части России. На мероприятие регистрируются представители федеральных и региональных органов власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и деловых объединений, научного и экспертного сообщества.

«Президентом России Владимиром Путиным сформулирована магистральная идея развития России — быть государством с гарантированным суверенитетом — одним из мировых лидеров экономического, технологического, социального развития с положительной демографической динамикой. Это достижимо только путем развития суверенной экономики, в центре которой интересы крепкой многодетной семьи, счастье и реальное благополучие большинства граждан России. Парадигма и реальная политика суверенного развития — ключ к русскому экономическому чуду», — считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка.



Среди основных тем дискуссий форума: переход к расчетам в национальных валютах, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства и другие.

Регистрация на Русский экономический форум продолжается на сайте русскийфорум.рф. По информации организаторов, ожидаемое количество участников форума составит не менее 3 тыс. человек.