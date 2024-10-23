На Русский экономический форум в Челябинске приедут более трех тысяч человек

В нем примет участие зампредседателя правительства РФ Александр Новак

В столице Южного Урала с 7 по 9 ноября пройдет II Русский экономический форум. В эти три дня столица Южного Урала станет центром деловой жизни страны.

Губернатор Алексей Текслер рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему РЭФ, об участниках и вопросах, которые будут затронуты.

«Повестка форума в этом году охватывает широкий круг вопросов — от технологической трансформации отечественного бизнеса до приоритетных направлений социально-экономического развития — в целом практически все вопросы, которые сейчас актуальны для жизни современного общества», — сказал глава Челябинской области.

Ожидается, что в форуме примут участие более трех тысяч человек. В рамках РЭФ пройдет 30 панельных дискуссий и иных мероприятий, включая главную пленарную сессию, в которой примет участие зампредседателя правительства России Александр Новак.

Форум посетят гости и главы регионов со всей России. С концертной программой на РЭФ выступит Олег Газманов.

В прошлом году в Русском экономическом форуме приняли участие более двух тысяч человек.