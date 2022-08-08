На ремонт здания налоговой службы в Челябинске потратят еще 159 млн рублей

Завершить работы нужно до октября 2024 года

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области ищет подрядчика для капитального ремонта пятиэтажного административного здания ведомства на проспекте Ленина, 79. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ — 159 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

Согласно технической документации закупки, здание имеет коридорную систему и соединяется на каждом этаже с соседним корпусом. Первый этаж частично выделен для работы с налогоплательщиками, в подвальном этаже расположены архивы, технические помещения и несколько кабинетов. Со 2-го по 5-й этажи — кабинеты работников ФНС. Есть ведомственная столовая. Подрядчик должен будет провести капремонт и выполнить частичную перепланировку.

На ремонт здания УФНС на улице Ленина в прошлом году уже выделяли более 200 млн рублей. Площадь объекта — 5,1 тыс. кв. м. По данным сервиса 2Gis, в здании на проспекте Ленина, 79 размещается не только региональное управление ФНС, но и арендаторы. Среди них — юридическая компания, проектные и строительные фирмы.

Напомним, что для размещения УФНС строят восьмиэтажное здание на перекрестке улиц Энгельса и Труда. Объект возведут к 2023 году. Контракт получила московская компания «Сибиряк». На строительство направили 1,22 млрд рублей.