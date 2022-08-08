Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области ищет подрядчика для капитального ремонта пятиэтажного административного здания ведомства на проспекте Ленина, 79. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ — 159 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.
Согласно технической документации закупки, здание имеет коридорную систему и соединяется на каждом этаже с соседним корпусом. Первый этаж частично выделен для работы с налогоплательщиками, в подвальном этаже расположены архивы, технические помещения и несколько кабинетов. Со 2-го по 5-й этажи — кабинеты работников ФНС. Есть ведомственная столовая. Подрядчик должен будет провести капремонт и выполнить частичную перепланировку.
На ремонт здания УФНС на улице Ленина в прошлом году уже выделяли более 200 млн рублей. Площадь объекта — 5,1 тыс. кв. м. По данным сервиса 2Gis, в здании на проспекте Ленина, 79 размещается не только региональное управление ФНС, но и арендаторы. Среди них — юридическая компания, проектные и строительные фирмы.
Напомним, что для размещения УФНС строят восьмиэтажное здание на перекрестке улиц Энгельса и Труда. Объект возведут к 2023 году. Контракт получила московская компания «Сибиряк». На строительство направили 1,22 млрд рублей.