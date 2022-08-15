На ремонт пострадавшей от землетрясения больницы Катав-Ивановска направят 229 млн рублей

Работы планируют провести в короткий срок

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) объявила аукцион на проведение ремонта районной больницы в Катав-Ивановске. Обновить планируется главный и инфекционный корпуса, пищеблок. На работы готовы направить 228,9 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Итоги намерены подвести 22 августа.





Ремонт, по замыслу заказчика, должен затронуть все части зданий. Обновить планируется фасады, крыши, окна, лестницы, крыльцо, внутренние сети. Срок на работы небольшой — завершить их нужно до 30 ноября этого года. Ранее подрядчика для ремонта искала сама больница. Но торги срывались дважды, потому что не было желающих заняться обновлением зданий медицинского учреждения. За комплекс работ предлагалось сначала 208,5 млн рублей, потом — 236 млн рублей.





Больница Катав-Ивановска обслуживает почти 30 тыс. человек. Медицинское учреждение пострадало при землетрясении 5 сентября 2018 года. Магнитуда первого толчка составляла 5,5 балла, второго — 4,7. На собственные средства и деньги спонсоров в том же году больница провела косметический ремонт в кабинетах поликлиники и круглосуточных стационаров, в хирургическом отделении и операционном блоке. В январе 2019 года хирургическое отделение, которое землетрясение повредило больше всего, полностью возобновило работу.